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16:56, 11 декабря 2024Экономика

Ставки аренды в России пошли на убыль

«Известия»: аренда квартир в российских городах-миллионниках подешевела
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В декабре ставки аренды пошли на убыль в большинстве российских городов-миллионников. Такой вывод сделали аналитики центра «Движение.ру». Результаты исследования приводят «Известия».

Цены снизились в большинстве крупных городов страны, причем заметнее всего в столице — средние арендные ставки в Москве опустились на 6 процентов, до 73,6 тысячи рублей. В Екатеринбурге сильно подешевели двухкомнатные квартиры — показатель снизился на 11 процентов, до 49 тысяч рублей. Также цены упали в Казани, Красноярске и Тюмени — трехкомнатное жилье теперь можно снять на 8-10 процентов дешевле.

Арендодатели скорректировали цены из-за повысившегося предложения. Лидером рейтинга стал Красноярск, где ассортимент увеличился на 33,5 процента. Вторую строчку заняла Казань с приростом в 25,7 процента, а замкнула тройку лидеров Москва. В столице предложение выросло на 21,3 процента. Такая ситуация объясняется сезонностью спроса — к новогодним праздникам он традиционно падает, поясняют эксперты.

Ранее россияне ответили, считают ли покупку жилья под аренду в нынешней экономической ситуации выгодной. Почти половина россиян выразила уверенность в стабильности такого варианта инвестиций. 48 процентов опрошенных заявляют, что такая сделка неразумна при сегодняшней ключевой ставке.

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