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13:43, 11 декабря 2024Экономика

Россияне оценили перспективы покупки квартиры под сдачу в аренду

Level Group: 45 % россиян считают покупку жилья под аренду выгодной инвестицией
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Почти половина россиян считает покупку жилья под сдачу выгодной инвестицией. Как население оценивает перспективы такого способа капиталовложения, выяснила компания Level Group. Результаты исследования приводят «Известия».

Стабильной инвестицией покупку жилья под сдачу в аренду считает 45 процентов респондентов. Другие стратегии инвестирования рассматривает 23 процента опрошенных, а около трети со своим выбором еще не определились. 12 процентов из тех, кто хотел бы купить квартиру для сдачи, не могут сделать этого из-за отсутствия финансовой возможности. 48 процентов информантов заявляют, что такая сделка невыгодна при нынешней ключевой ставке.

Как выяснилось, жить на доход от аренды — мечта каждого третьего россиянина. Для 17 процентов участников опроса покупка жилья для сдачи — способ защитить накопления. Вложить в эту затею от 6 до 12 миллионов рублей готовы 35 процентов граждан, четверть респондентов называют сумму в 12-15 миллионов. До 20 миллионов рублей согласен потратить каждый десятый опрошенный, большую сумму готовы пожертвовать 4 процента россиян.

Ранее аналитики заключили, что ставки аренды в России перешли к устойчивому снижению. Помимо того, что в новогодние праздники спрос традиционно спадает, разрыв между ростом ставок аренды и зарплат россиян вырос.

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