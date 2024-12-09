Динамику цен на аренду жилья в России оценили

«Циан»: ставки долгосрочной аренды в России перешли к устойчивому снижению

Цены на долгосрочную аренду в России перешли к устойчивому снижению. Это выявили аналитики сервиса «Циан». Статистику компании приводит «Коммерсант».

К Новому году, который считается несезоном, арендные ставки традиционно пошли на убыль. Вместе со спадом активности нанимателей предложение на рынке увеличилось. Помимо сезонности и расширения экспозиции, специалисты выделяют разрыв между ростом ставок аренды и зарплат россиян.

В связи с этим только за последний месяц на крупнейших региональных рынках съемное жилье подешевело на 2-3 процента — средние цены на однокомнатные квартиры к началу декабря опустились до 32,3 тысячи рублей, а на «двушки» — до 46,1 тысячи рублей. И такая тенденция наблюдается уже третий месяц подряд: в сравнении с сентябрем цены снизились на 4-6 процентов. Заметнее всего доходы упали у пермских арендодателей: однокомнатные квартиры здесь подешевели на 8,2 процента, до 26 тысяч рублей в месяц. В Воронеже показатель составил 6,3 процента (22,2 тысячи рублей), в Санкт-Петербурге — 5,3 процента (44,8 тысячи рублей), в Самаре — 4,1 процента (27,6 тысячи рублей).

В Москве за аренду квартиры в среднем просят 68,3 тысячи рублей за «однушку» и 114 тысяч рублей — за «двушку», таким образом, цены снизились на 3,7 и 5,1 процента соответственно. В целом стоимость на съемное жилье в столице остается завышенной. В «Инком-Недвижимости» отмечают, что арендодатели плохо реагируют на спад спроса: по прогнозам экспертов, цены скорректирует лишь половина хозяев, другие продолжат ждать повышения активности нанимателей.

Аналитики допускают, что уже к февралю-марту цены вновь пойдут вверх. Также ситуация на рынке аренды сильно зависит от настроений покупателей жилья. Если продажи квартир сохранят нынешние показатели, то аренда, вероятно, продолжит дешеветь. Если же объем сделок сократится еще больше, то съемные объекты начнут дорожать, предупреждают эксперты.

Ранее сообщалось, сколько россияне зарабатывают на сдаче квартир в аренду. Почти треть соотечественников призналась, что доход от аренды невелик. Но большинство респондентов заявили, что заработанного хватает на покрытие платежей по ипотеке.