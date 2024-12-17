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20:47, 17 декабря 2024Культура

В Госдуме назвали способных поднять рейтинги новогодних шоу артистов

Депутат Германова: рейтинги голубым огонькам могут поднять Лев Лещенко и SHAMAN
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Депутат Государственной Думы России Ольга Германова заявила, что рейтинги новогодних программ может поднять верный подбор тем и артистов. Ее слова передает портал «Абзац».

Германова отметила, что в новогоднюю ночь должны звучать семейные и застольные песни. По ее мнению, в этот момент людям хочется отдыхать от проблем.

«Надо подбирать правильные песни о любви, о счастье, о чуде, о детях и родителях. Они должны ложиться на душу и радовать любое поколение», — сообщила она.

Также депутат назвала артистов, которые могли бы своим участием поднять рейтинг телешоу.

«Однозначно популярен Лев Лещенко, замечательный артист с добрыми песнями. SHAMAN востребован молодежью. Стаса Михайлова и Александра Серова очень любят женщины. Люди захотят посмотреть шоу, если они там будут», — добавила Ольга.

Ранее стало известно, что россияне отказались от просмотра новогодних шоу. Больше половины опрошенных заявили, что не собираются включать телевизор в праздник.

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