Джулия Фокс снялась в наряде с вырезом на ягодицах

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 34-летняя знаменитость запечатлена в вязаном платье-кольчуге, оформленном длинным шлейфом и вырезом на ягодицах. Также она позировала перед камерой в красных туфлях на двойном каблуке и чепчике. Визажисты выбелили лицо пудрой, сделали макияж глаз в стиле smoky eyes с сияющими тенями и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, нарастили волосы и уложили их в волны.

В описании к посту Фокс поблагодарила создательницу бренда Catholic Guilt, дизайнера Эллу Джексон, за образ. «Спасибо за то, что сшила самое потрясающее платье из моих самых смелых мечтаний», — подписала она публикацию, которая набрала 106 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что папарацци заметили Джулию Фокс в топе в виде обвисшей груди на прогулке.