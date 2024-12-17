Фигуранта дела бывшего замглавы Минобороны России Иванова оставили в СИЗО

Суд продлил арест фигуранту дела экс-замглавы МО России Бородину до 23 марта

Басманный районный суд Москвы оставил под стражей фигуранта дела — бывшего заместителя главы Министерства обороны (МО) России Тимура Иванова Сергея Бородина. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен пробудет в СИЗО до 23 марта 2025 года.

Иванов был задержан в апреле текущего года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье о получении взятки в особо крупном размере. Бизнесмена Бородина следователи считают его соучастником.

Ранее суд счел денежные средства, изъятые у экс-замглавы МО России, несоизмеримыми с размером его официального дохода.

