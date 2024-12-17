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14:55, 17 декабря 2024Силовые структуры

Изъятые у бывшего замглавы МО России деньги сочли несоизмеримыми с его доходом

Суд счел изъятые у экс-замглавы МО Иванова деньги несоизмеримыми с его доходом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Суд счел денежные средства, изъятые у бывшего замглавы Министерства обороны (МО) России Тимура Иванова, несоизмеримыми с его официальным доходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, которое имеется в распоряжении агентства.

Согласно документу, такой факт свидетельствует о незаконном происхождении изъятых денег. В частности, они могли быть получены Ивановым в результате совершения коррупционных преступлений.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ в конце апреля.

Ранее Басманный районный суд Москвы наложил арест на маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577, принадлежащее Иванову, в рамках расследования уголовного дела.

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