Арестованы катер и 23 автомобиля бывшего замглавы Минобороны России Иванова

В Москве суд арестовал катер и 23 автомобиля экс-замглавы МО России Иванова

Басманный суд Москвы арестовал катер бывшего заместителя главы Министерства обороны (МО) России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что арест наложен на маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577. Также арестованы 23 автомобиля Иванова и его близких. Среди машин — Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG.

Ранее суд продлил срок следствия по делу Иванова на три месяца, до 23 марта 2025 года. Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.