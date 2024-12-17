Российская сеть по производству одежды начала закрывать фабрики

«Ъ»: ретейлер Gloria Jeans может перенести швейные фабрики за пределы России

Производитель одежды в сегменте массмаркета Gloria Jeans начал закрывать свои фабрики в России. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

В частности, остановлена работа швейного цеха в Сальске Ростовской области, его сотрудникам предложили рабочие места на других фабриках. В министерстве промышленности и энергетики региона подтвердили, что компания отказывается от арендованных мощностей, но подчеркнули, что объемы выпуска останутся на уровне прошлого года.

В Gloria Jeans отказались комментировать ситуацию. На сайте ретейлера указано, что он владеет 18 фабриками по пошиву одежды в разных регионах страны, а количество магазинов, находящихся под его управлением, осенью 2024 года составляло 704.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская предположила, что производитель переводит пошив одежды на фабрики партнеров за пределы России, например во Вьетнам, Бангладеш или Узбекистан. Другой собеседник издания отметил, что выпуск одежды в Китае стал менее привлекателен из-за высокой стоимости труда.

Гендиректор Finn Flare Ксения Рясова добавила, что пошив одежды в России наладить сложно. Процесс требует серьезных финансовых вложений, а их окупаемость может превышать 20 лет, а такой горизонт планирования для отечественного бизнеса выглядит запредельным. Кроме того, в отрасли сложился острый дефицит кадров, из-за низких зарплат никто не идет в швеи.

По словам гендиректора Baon Ильи Ярошенко, нет в России и необходимых материалов и фурнитуры. Их, как и швейное оборудование, можно завозить из-за рубежа, но доставлять в страну готовые коллекции значительно эффективнее и выгоднее.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь Россия почти вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов. Сильнее всего упали закупки верхней одежды и изделий из трикотажа.