Россия сократила импорт одежды из Турции почти вдвое

РИА Новости: Россия сократила импорт одежды из Турции до 253 млн долларов

С января по сентябрь Россия почти вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости, основываясь на данных турецкого статистического ведомства.

Отмечается, что особенно сильно сократились закупки верхней одежды и изделий из трикотажа. Например, мужской вязаной верхней одежды РФ ввезла в 12 раз меньше, чем за три квартала 2023 года, на 231 тысячу долларов, а женской — в пять раз меньше, на 147,7 тысячи.

При этом импорт трикотажных изделий сократился в восемь раз — до 7,6 тысячи долларов. То же самое касается и других изделий, например вязаных перчаток и рукавиц — их стали закупать в четыре раза меньше, на 4,8 тысячи долларов.

Также указывается, что в целом на Россию приходится два процента турецкого экспорта одежды, она занимает 12-е место среди крупнейших покупателей.

Ранее сообщалось, что Россия сократила закупки зимней китайской одежды. Поставки упали практически на 60 процентов на фоне значительного роста отечественного производства.