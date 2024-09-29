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01:11, 30 сентября 2024Экономика

Россия сократила закупки зимней китайской одежды

Поставки китайской зимней одежды в Россию снизились на 60% за год

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Импорт зимней одежды из Китая за год резко снизился. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что поставки упали практически на 60 процентов на фоне значительного роста отечественного производства.

Как отмечает агентство, за первые восемь месяцев текущего года наибольший объем импорта пришелся на изделия из натурального меха — 82,8 миллиона долларов. Показатель импорта пальто и курток составил 22,9 миллиона долларов, одежды из искусственного меха — 4,9 миллиона долларов. Лыжные костюмы импортировали на сумму 31,2 тысячи долларов.

Снижение объемов закупок продукции из Китая может быть связано с ростом производства теплой верхней одежды в России. По данным Росстата, за январь — июль прошлого года выпуск пальто и курток в стране вырос на 24,7 процента год к году, достигнув 5,4 миллиона единиц. Однако производство пальто и полупальто с верхом из натурального меха снизилось — на 6,9 процента, составив 45,8 тысячи штук.

В целом, суммарный выпуск российской зимней верхней одежды за год увеличился на 24,4 процента и достиг отметки в 5,5 миллиона изделий.

Ранее стало известно, что Россия резко нарастила закупки одежды из Германии — по итогам марта 2024 года они достигли 15,95 миллиона рублей. Показатель стал максимальным с сентября 2023 года. Наибольшая доля поставок (30 процентов от всего экспорта одежды из ФРГ в РФ) пришлась на майки и футболки. На втором месте по уровню востребованности оказались свитеры и кардиганы (18 процентов), а третью строчку заняли женские костюмы и юбки (12 процентов).

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      Юлия Мискевич
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