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14:50, 17 декабря 2024Ценности

Хирург описал новую внешность известной модели фразой «бомба замедленного действия»

Мария Винар
Брэнди Глэнвилл

Брэнди Глэнвилл. Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Хирург Терри Дуброу описал новую внешность известной американской модели Брэнди Глэнвилл фразой «бомба замедленного действия». Соответствующий комментарий приводит TMZ.

Специалист обратил внимание на снимок 52-летней манекенщицы, который она опубликовала на своей странице в X (ранее — Twitter). На размещенном кадре видно, что на лице знаменитости присутствуют припухлости и рубцы. В связи с этим доктор обратился к Глэнвилл и призвал ее записаться к врачу с целью установить диагноз и назначить лечение. По его мнению, под кожей может скрываться паразит.

Позже Глэнвилл, в свою очередь, ответила Дуброу. Она поблагодарила его за беспокойство о ее здоровье и уточнила, что упомянутые дефекты на лице вызваны удалением филлеров.

В ноябре американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон показала естественную внешность и удивила фанатов.

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