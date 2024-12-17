Хирург описал новую внешность известной модели фразой «бомба замедленного действия»

Хирург Терри Дуброу описал новую внешность известной американской модели Брэнди Глэнвилл фразой «бомба замедленного действия». Соответствующий комментарий приводит TMZ.

Специалист обратил внимание на снимок 52-летней манекенщицы, который она опубликовала на своей странице в X (ранее — Twitter). На размещенном кадре видно, что на лице знаменитости присутствуют припухлости и рубцы. В связи с этим доктор обратился к Глэнвилл и призвал ее записаться к врачу с целью установить диагноз и назначить лечение. По его мнению, под кожей может скрываться паразит.

Позже Глэнвилл, в свою очередь, ответила Дуброу. Она поблагодарила его за беспокойство о ее здоровье и уточнила, что упомянутые дефекты на лице вызваны удалением филлеров.

В ноябре американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон показала естественную внешность и удивила фанатов.