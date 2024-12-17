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12:13, 17 декабря 2024Экономика

Москвичи резко охладели к ипотеке

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: выдачи ипотеки в Москве упали на 26 %
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москвичи резко охладели к жилищному кредитованию — выдачи ипотеки за последний год заметно просели. Это выяснили в «НДВ Супермаркет Недвижимости», результатами исследования делится «Газета.Ru».

За 11 месяцев уровень выдачи жилищных кредитов в Москве упал почти на треть — на 26 процентов. Так, на столичном рынке новостроек за это время было заключено всего 12,4 тысячи договоров ДДУ. При этом за тот же период прошлого года с помощью ипотеки сделок было заключено на 18 процентов больше. Таким образом, по мнению аналитиков, уровень продаж постепенно выходит на показатели 2022 года.

Сильнее всего показатель снизился в Московской области — на 27 процентов соответственно. В пределах Старой Москвы выдачи ипотеки упали на 30 процентов, а продажи — на 35 процентов, причем по большей части в массовом сегменте. Он, по мнению экспертов, является наиболее уязвимым, подпитываясь от субсидированных ставок застройщиков и массовых льготных программ, которые были свернуты лишь недавно.

Ранее россиян предостерегли от покупки «первички» по завышенным ценам. Многие подозрительные схемы строятся вокруг сделок с использованием заемных средств. Так, после повышения первого взноса по ипотеке на рынке появились посредники, которые перепродают жилье с миллионными наценками.

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