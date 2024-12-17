Квартиры жильцов в российском городе заволокло паром

В Уфе квартиры жильцов заволокло паром из-за прорыва трубы

Квартиры жильцов в многоэтажном доме в Уфе заволокло паром после прорыва трубы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Пара в доме на Российской улице было настолько много, что в квартире пропала видимость. По словам местных жителей, батареи в доме несколько дней были едва теплые. В ночь на вторник, 17 декабря, жильцы услышали, что по трубам идет вода. После прорыва они самостоятельно спустились на первый этаж, чтобы найти место аварии. К настоящему времени специалисты спилили трубу.

Ранее похожая ситуация возникла в Новосибирске, где подъезд жилого дома заволокло паром из-за коммунальной аварии. Пар появился в одном из подъездов четырехэтажки по улице Академической. Видимость в подъезде сильно ухудшилась, конденсат оседает на стенах, подоконниках и поручнях. Причиной оказался ремонт трубопровода на улице Золотодолинской.