В российском городе подъезд дома превратился в парную

В Новосибирске в подъезде дома четвертый день стоит пар

В Новосибирске подъезд жилого дома превратился в марево из-за коммунальной аварии. Пар стоит уже четвертый день, пишет портал NGS.RU.

С субботы, 14 декабря, обильным паром заволокло один из подъездов четырехэтажки по улице Академической. Соседи с опаской проходят по лестничной площадке, боясь оступиться — видимость сильно ухудшилась. Конденсат оседает на стенах, подоконниках и поручнях. Поначалу жильцы полагали, что пар исходит из подвала, однако вскоре увидели, что парит и электрощиток.

Как выяснилось, причина в ремонте трубопровода на улице Золотодолинской. Услышав жалобы горожан, подачу горячей воды и отопления в доме приостановили, что на время решило проблему. Однако с возобновлением подачи ресурса, пар вернулся. На следующий день трубу прорвало уже на улице Терешковой. Со временем пар стал валить все больше, но в местной управляющей компании на это лишь отослали в диспетчерскую. Вдобавок из холодных кранов у местных жителей полился кипяток.

Позднее УК переложила ответственность на городских коммунальщиков, заявив, что авария произошла на внешних сетях. Специалисты заверили, что оперативно проведут работы на участке.

Ранее с аналогичной ситуацией столкнулись жители домов по улице Невельского. Горячая вода льется из обоих кранов еще с августа. Долгие месяцы жалоб, наконец, привлекли внимание коммунальщиков, однако ремонт лишь усугубил положение. Вода стала затапливать подвалы. Лестничные площадки заволокло паром, разрослась плесень. Жильцы опасаются, что здание 50-х годов постройки не выдержит кипяточного потопа.