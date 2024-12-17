Маск удивился одному решению Байдена

Маск удивился решению Байдена помиловать более восьми тысяч человек

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удивился решению действующего президента США Джо Байдена помиловать более восьми тысяч человек. Соответствующую публикацию бизнесмен разместил на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X.

«Вау», — таким образом Маск отреагировал на статистику, опубликованную бывшим депутатом заксобрания Западной Вирджинии Дерреком Эвансом.

В публикации Эванса указано, что Джо Байден помиловал 8062 человека. При этом избранный президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока помиловал всего 237 человек, а однопартиец Байдена, экс-президент страны Барак Обама помиловал 1927 человек.

Эванс отметил, что невозможно отрицать факт того, что Байден злоупотреблял правом президентского помилования.

12 декабря президент США Джо Байден помиловал рекордное количество людей за день. Уточнялось, что американский лидер смягчил приговоры лицам, которые были помещены на домашний арест во время пандемии COVID-19 и которые успешно реинтегрировались в свои семьи и сообщества.