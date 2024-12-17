Медведев высказался о возмездии за теракт против главы войск РХБЗ в Москве

Медведев: теракт против главы войск РХБЗ Кириллова — агония бандеровского режима

Теракт в Москве против главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова — агония бандеровского режима, и за это действие последует неминуемое возмездие высшему военно-политическому руководству Украины. Так об ответе России высказался зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

По словам российского политика, украинские власти изо всех сил пытаются «оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами» и «продлить войну». Медведев подчеркнул, что руководство Украины заплатит сполна за содеянное.

«Бандеровских нацистов (...) ждет неминуемое возмездие», — заявил зампред Совбеза.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали Герой Труда России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

