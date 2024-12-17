Место содержания задержанных в Тунисе российских туристов раскрыли

Задержанные в Тунисе туристы РФ содержатся в известной пытками тюрьме Mornaguia

11 российских туристов, задержанных в Тунисе, содержатся в тюрьме Mornaguia, известной пытками заключенных. Об этом сообщила невеста одного из туристов в беседе с РИА Новости.

По ее словам, туристы перестали выходить на связь в ноябре, когда отправились в селение Хайдра на границе с Алжиром. Позднее адвокат сообщил, что россияне находятся в тюрьме.

Собеседница издания подчеркнула, что туристы находятся в плохих условиях. В частности, у них возникают трудности с матрасами и одеялами. Также задержанные сообщили, что им дают очень острую еду.

О задержании группы российских туристов в Тунисе стало известно 13 декабря. Причина задержания не раскрывается. Родственники и близкие россиян обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении.