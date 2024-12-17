Мишустин назвал направления работы ЕАЭС в ближайшие 20 лет

Мишустин: страны ЕАЭС определили основные направления работы до 2045 года

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определили основные направления работы до 2045 года. О планах объединения на ближайшие 20 лет рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».

В качестве одной из главных задач премьер-министр назвал обеспечение рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, в том числе в сферах энергетической и продовольственной безопасности. Также страны-члены объединения намерены развивать транспортные связи между собой.

«Речь не только о вводе новых объектов инфраструктуры, но и о модернизации существующей и повышении эффективности логистических цепочек, в первую очередь за счет внедрения современных технологий», — подчеркнул Мишустин.

Кроме того, ЕАЭС планирует развивать технологическое сотрудничество. Одним из способов реализации инициативы может стать создание системы грантов для исследовательских и проектно-испытательных работ, отметил премьер-министр.

Также Мишустин сообщил, что Ирану будет предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Также с рядом стран ведутся переговоры о свободной торговле.