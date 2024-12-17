Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:06, 17 декабря 2024Экономика

Мишустин назвал направления работы ЕАЭС в ближайшие 20 лет

Мишустин: страны ЕАЭС определили основные направления работы до 2045 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определили основные направления работы до 2045 года. О планах объединения на ближайшие 20 лет рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».

В качестве одной из главных задач премьер-министр назвал обеспечение рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, в том числе в сферах энергетической и продовольственной безопасности. Также страны-члены объединения намерены развивать транспортные связи между собой.

«Речь не только о вводе новых объектов инфраструктуры, но и о модернизации существующей и повышении эффективности логистических цепочек, в первую очередь за счет внедрения современных технологий», — подчеркнул Мишустин.

Кроме того, ЕАЭС планирует развивать технологическое сотрудничество. Одним из способов реализации инициативы может стать создание системы грантов для исследовательских и проектно-испытательных работ, отметил премьер-министр.

Также Мишустин сообщил, что Ирану будет предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Также с рядом стран ведутся переговоры о свободной торговле.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

      В Госдепе рассказали о статусе посольства Сирии в США

      Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия для недопущения поставок на Украину

      Мишустин назвал направления работы ЕАЭС в ближайшие 20 лет

      В Белом доме объяснили появление таинственных объектов в небе над США

      Стало известно о готовности Таиланда перейти на расчеты с Россией в нацвалютах

      Вице-премьер Канады подала в отставку

      Новые графики отключения света на Украине дали сбой в первый же день

      В Приморье на руднике произошло обрушение горных пород

      «Аэрофлот» начал продажи субсидированных билетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше