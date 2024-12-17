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01:44, 17 декабря 2024Мир

Мишустин раскрыл статус Ирана при ЕАЭС

Мишустин: Ирану предоставят статус государства-наблюдателя при ЕАЭС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Ирану будет предоставлен статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».

«Расширяется круг государств-наблюдателей при Союзе. В дополнение к Узбекистану и Кубе такой статус будет предоставлен Ирану. С четырьмя странами действуют соглашения о свободной торговле, ведем переговоры с другими странами - для продвижения наших товаров на глобальные рынки и получения продукции государств, не входящих в Союз, по конкурентным ценам», — раскрыл статус Мишустин.

Кроме того,1 января 2024 года Иран присоединился к БРИКС. Также участниками объединения стали ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков спрогнозировал, что к 2030 году доля БРИКС с учетом новых стран — участниц объединения и их партнеров вырастет в общей сложности на 19 процентных пунктов. В настоящее время доля БРИКС в структуре глобальной торговли оценивается в 16 процентов, однако через шесть лет показатель может вырасти до 35 процентов.

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