На Украине омбудсмен отреагировал на скандал с издевательствами над бойцами ВСУ

Лубинец: данные о нарушении прав бойцов 211-й бригады ВСУ поступали с сентября

В Министерство обороны Украины на протяжении нескольких месяцев поступали обращения о нарушении прав бойцов 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По информации омбудсмена, данные об издевательствах над украинскими военнослужащими поступали в оборонное ведомство республики с сентября 2024 года. В настоящее время Лубинец выясняет, как в Минобороны страны реагировали на эти жалобы.

«Лубинец вчера отправил письма в Генштаб и Военную службу правопорядка в ВСУ, чтобы провести расследование по делу о возможных фактах издевательств над военнослужащими в этой бригаде. Он добавил, что взял дело под личный контроль», — говорится в публикации.

16 декабря служивший в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ солдат рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту. Кроме того, у бойцов данного подразделения вымогали деньги.