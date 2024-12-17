Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:19, 17 декабря 2024Бывший СССР

На Украине омбудсмен отреагировал на скандал с издевательствами над бойцами ВСУ

Лубинец: данные о нарушении прав бойцов 211-й бригады ВСУ поступали с сентября
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Министерство обороны Украины на протяжении нескольких месяцев поступали обращения о нарушении прав бойцов 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По информации омбудсмена, данные об издевательствах над украинскими военнослужащими поступали в оборонное ведомство республики с сентября 2024 года. В настоящее время Лубинец выясняет, как в Минобороны страны реагировали на эти жалобы.

«Лубинец вчера отправил письма в Генштаб и Военную службу правопорядка в ВСУ, чтобы провести расследование по делу о возможных фактах издевательств над военнослужащими в этой бригаде. Он добавил, что взял дело под личный контроль», — говорится в публикации.

16 декабря служивший в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ солдат рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту. Кроме того, у бойцов данного подразделения вымогали деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский сделал заявление после удара «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Он напомнил Западу об одном обещании

      Жителей российского региона предупредили о почти пятидесятиградусном морозе

      Командующий РВСН назвал решающее средство нанесения удара

      Британский премьер пообещал «стоять вместе с Украиной»

      В США выступили за применение ядерного оружия

      Дочь женщины с деменцией назвала первые признаки болезни

      В летевшем за рубеж самолете с россиянами произошла течь топлива

      Акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года

      Раскрыта мощность сработавшего у дома генерала Кириллова СВУ

      Десятки домов в российском городе остались без тепла и горячей воды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше