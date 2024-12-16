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14:43, 16 декабря 2024Бывший СССР

Солдата ВСУ избили и привязали к деревянному кресту

Солдат ВСУ рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Солдат, служивший в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту. О происходящем в подразделении ВСУ пишет «Украинская правда» («УП»).

По данным «УП», в указанной бригаде командир взвода первого батальона Владислав Пастух вымогал у военных деньги за то, чтобы не докладывать об их нарушениях. Уточняется, что сейчас он не служит в этом подразделении. Украинский офицер отделения психологической поддержки персонала Тимофей Остафийчук также сообщил, что у бойцов вымогали 5-20 тысяч гривен. Такую сумму военные платили, чтобы на них не составили протокол о нарушении.

Бойцов ВСУ, которые пили алкоголь, но не платили деньги, избивали. Кроме того, командир взвода создал «клетку», куда бросали голых военных, чтобы они заплатили, пишет издание. Помимо этого, один из военнослужащих ВСУ заявил, что распивал алкоголь и был за этого неоднократно наказан Пастухом. «Меня привязывали к деревянному кресту и физически издевались надо мной», — добавил он.

«УП» отмечает, за издевательства никто не понес справедливого наказания. При этом те, кто занимался внутренними расследованиями нарушений, были переведены в пехоту.

Ранее украинский пленный солдат Денис Фролов заявил, что военкомы мобилизуют всех подряд, включая больных серьезными заболеваниями. На фронт призывают украинцев с подтвержденными гепатитом и СПИДом, уточнил он.

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