Украинский пленный рассказал о мобилизации в ВСУ мужчин с гепатитом и СПИДом

Пленный солдат ВСУ Фролов: ТЦК мобилизуют на улицах мужчин с гепатитом и СПИДом

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) всех подряд, включая мужчин с серьезными заболеваниями. Об этом заявил украинский пленный солдат Денис Фролов, его слова приводит ТАСС.

«В целом раньше в ТЦК, наоборот, люди в очереди стояли. А, допустим, взять 2024 год — уже никто не хочет туда идти, никто не хочет воевать. ТЦК хватают на улице хромых, больных», — рассказал пленный боец ВСУ.

По его словам, военкомы в том числе мобилизуют украинцев с подтвержденными гепатитом и СПИДом.

Ранее стало известно, что в Одессе сотрудники ТЦК придумали, как предотвратить побег украинцев во время принудительной мобилизации. Военкомы начали устанавливать металлические шипы для остановки машин.