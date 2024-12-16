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12:17, 16 декабря 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о мобилизации в ВСУ мужчин с гепатитом и СПИДом

Пленный солдат ВСУ Фролов: ТЦК мобилизуют на улицах мужчин с гепатитом и СПИДом
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) всех подряд, включая мужчин с серьезными заболеваниями. Об этом заявил украинский пленный солдат Денис Фролов, его слова приводит ТАСС.

«В целом раньше в ТЦК, наоборот, люди в очереди стояли. А, допустим, взять 2024 год — уже никто не хочет туда идти, никто не хочет воевать. ТЦК хватают на улице хромых, больных», — рассказал пленный боец ВСУ.

По его словам, военкомы в том числе мобилизуют украинцев с подтвержденными гепатитом и СПИДом.

Ранее стало известно, что в Одессе сотрудники ТЦК придумали, как предотвратить побег украинцев во время принудительной мобилизации. Военкомы начали устанавливать металлические шипы для остановки машин.

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