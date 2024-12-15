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21:31, 15 декабря 2024Бывший СССР

Украинские военкомы нашли новый способ предотвратить побег мобилизованных

В Одессе военкомы начали использовать шипы, чтобы останавливать машины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) нашли новый способ предотвратить побег украинцев во время принудительной мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что военкомы начали применять металлические шипы для остановки машин.

Ранее стало известно, что в Одессе сотрудники ТЦК начали вручать повестки в костюмах Деда Мороза. Местные жители предупреждают своих знакомых об этом через социальные сети, помогая им обходить военкомов под прикрытием стороной.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что сотрудники ТЦК пытались мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) рабочих, приехавших для проведения сложного ремонта трубы котельной.

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