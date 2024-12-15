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21:27, 15 декабря 2024Бывший СССР

В Одессе сотрудники ТЦК замаскировались под Дедов Морозов

В Одессе военкомы начали вручать повестки в костюмах Деда Мороза
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России) начали вручать повестки в костюмах Деда Мороза. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На распространяемых в Telegram-канале кадрах показано, как несколько человек в камуфляже выходят из военной машины и переодеваются в Дедов Морозов. Отмечается, что граждане предупреждают своих знакомых об этом через социальные сети, помогая им обходить стороной военкомов под прикрытием.

Прежде украинский военком назвал преимущества работы в ТЦК. «У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него», — объяснил он.

Украинский военком также сравнил мобилизованных с «загнанными в угол крысами». Он поделился, что некоторые мужчины угрожают отомстить семьям сотрудников ТЦК.

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