Украинский военком заявил, что лучше работать в ТЦК, чем прятаться от него

На Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) заявил, что лучше отлавливать граждан на улице, чем самому бегать от военкомов. Такое признание он сделал в интервью британской газете Telegraph.

«У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него», — объяснил сотрудник ТЦК.

Он также рассказал, что на Украине военкомы регулярно дежурят на крупных транспортных узлах, у входов на рынки, на пляжах, в кафе и на территориях у заводов. Сотрудник ТЦК добавил, что из-за нехватки сотрудников на украинских предприятиях проверке документов подвергаются почти все мужчины.

Украинский военком также сравнил мобилизованных с «загнанными в угол крысами». Он поделился, что некоторые мужчины угрожают отомстить семьям сотрудников ТЦК.