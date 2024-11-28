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16:53, 28 ноября 2024Бывший СССР

Украинский военком назвал преимущества работы в ТЦК

Украинский военком заявил, что лучше работать в ТЦК, чем прятаться от него
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

На Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) заявил, что лучше отлавливать граждан на улице, чем самому бегать от военкомов. Такое признание он сделал в интервью британской газете Telegraph.

«У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него», — объяснил сотрудник ТЦК.

Он также рассказал, что на Украине военкомы регулярно дежурят на крупных транспортных узлах, у входов на рынки, на пляжах, в кафе и на территориях у заводов. Сотрудник ТЦК добавил, что из-за нехватки сотрудников на украинских предприятиях проверке документов подвергаются почти все мужчины.

Украинский военком также сравнил мобилизованных с «загнанными в угол крысами». Он поделился, что некоторые мужчины угрожают отомстить семьям сотрудников ТЦК.

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