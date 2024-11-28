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13:10, 28 ноября 2024Бывший СССР

Сотрудник украинского военкомата сравнил мобилизованных с «загнанными крысами»

Telegraph: сотрудник ТЦК на Украине сравнил мобилизованных с крысами
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сотрудник одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Артем в интервью британской газете Telegraph сравнил мобилизованных с «загнанными крысами».

«Иногда это похоже на то, как справиться с загнанной в угол крысой», — рассказал военком. По его словам, некоторые мужчины продолжают драться и внутри машины ТЦК и угрожают отомстить семьям сотрудников, а у некоторых приходится конфисковывать мобильные телефоны.

Ранее старший сержант Вооруженных сил Украины Андрей Соколов заявил, что сотрудникам военкоматов на Украине надо разрешить применять физическую силу против уклонистов, а в случае необходимости открывать огонь на поражение.

Он объяснил свое предложение «беззащитностью» сотрудников ТЦК и частотой нападений на комиссии военкомов.

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