В ВСУ призвали разрешить сотрудникам военкоматов стрелять в уклонистов

Сержант ВСУ Соколов: сотрудникам ТЦК надо дать право стрелять в уклонистов

Сотрудникам военкоматов на Украине надо разрешить применять физическую силу против уклонистов, а в случае необходимости — открывать огонь на поражение. К этому призвал старший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Соколов, фрагмент его выступления публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Им надо дать полномочия, надо дать возможность применять физическую силу к уклонисту. Стрелять надо дать право», — заявил военный.

Он объяснил свое предложение «беззащитностью» сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов) и частотой нападений на комиссии военкомов.

Ранее стало известно, что из-за новых правил украинского кабмина большинство украинцев потеряет право на бронь от мобилизации. По мнению депутата Верховной Рады Богдана Кицака, многие сотрудники компаний не пройдут по новому критерию, согласно которому они должны быть трудоустроены на предприятие до 18 мая 2024 года.