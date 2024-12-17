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15:04, 17 декабря 2024Экономика

Россия стала мировым лидером по вывозу замороженной рыбы

АСРФ: доля России в мировом экспорте замороженной рыбы выросла до 17,4 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

По итогам первых девяти месяцев 2024 года Россия стала мировым лидером по объемам вывоза замороженной рыбы, ее доля на глобальном рынке за отчетный период увеличилась до 17,4 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

В физическом выражении экспорт российской замороженной рыбы в январе-сентябре составил более 1 миллиона тонн. За год доля РФ на глобальном рынке увеличилась на 1,2 процентного пункта (п.п.). Мороженая рыба продолжает быть ключевым продуктом российского экспорта. Ее поставки обеспечивают 80 процентов рыбного экспорта РФ в натуральном и 50 процентов в стоимостном выражении, пояснили в АСРФ.

На втором месте по этому показателю оказался Китай с долей 11,7 процента, а тройку крупнейших поставщиков вышеуказанной продукции замкнули Нидерланды (7,2 процента). В топ-5 также вошли Норвегия, обеспечившая 7 процентов мирового экспорта замороженной рыбы, и Соединенные Штаты (6,6 процента). «По объему экспорта мороженой рыбы РФ традиционно занимает лидирующие позиции среди мировых экспортеров», — резюмировали в ассоциации.

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут спрогнозировала рост экспорта российской рыбы и морепродуктов к 2030 году до 7,5 миллиарда долларов в денежном выражении. Однако этот показатель будет ниже в сравнении с доходами от продаж масложировой продукции, экспорт которой ожидается на уровне 10 миллиардов.

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