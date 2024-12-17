Названы наиболее чувствительные к магнитным бурям категории россиян

Нейропсихолог Наумова: магнитные бури влияют на людей с психическими болезнями

Магнитные бури могут влиять на психику человека, однако далеко не каждый может ощутить их эффект. Об этом рассказала «Вечерней Москве» нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

Самыми чувствительными к колебаниям магнитного поля являются люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями. У них может произойти обострение болезни, из-за чего потребуется медикаментозное лечение с увеличенной дозировкой препарата.

При этом испытать различные недомогания в период магнитных бурь могут и совершенно здоровые люди: они чувствуют слабость, раздражительность, быстро утомляются, жалуются на работу памяти и нарушение сна. В целом в этот период люди ощущают себя более уязвимыми, заключила специалист. Чувствительны к колебаниям магнитосферы Земли люди пожилого возраста и дети, добавила врач.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле во вторник, 17 декабря, началась магнитная буря слабого уровня, класса G1.