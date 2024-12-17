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11:26, 17 декабря 2024Экономика

Землю накрыла магнитная буря

Синоптик Леус: Землю накрыла магнитная буря класса G1
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Утром во вторник, 17 декабря, Землю накрыла магнитная буря. Ей присвоили класс G1, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Буря началась в 8:21 по мск. В класс G1 определяют несильные магнитные бури. По словам Леуса эта буря окажется непродолжительной. Причиной ее возникновения стало увеличение скорости и плотности солнечного ветра.

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как легче пережить магнитную бурю. В такие дни он посоветовал высыпаться, нормально питаться, быть физически активными, а также прислушиваться к своему организму.

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