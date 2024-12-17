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18:36, 17 декабря 2024Забота о себе

Несколько продуктов назвали полезными для уменьшения боли в суставах

Диетолог Патель: для уменьшения боли в суставах надо есть имбирь и жирную рыбу
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Диетолог Эмма Патель предложила для уменьшения боли в суставах включить в рацион несколько продуктов питания. Об этом пишет издание «Доктор Питер» со ссылкой на Express.

По утверждению врача, чтобы уменьшить боль в суставах, надо есть жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия, форель или сардины. Они богаты омега-3 кислотами, способствующими снижению воспаления в организме. Патель призвала есть рыбу не менее двух раз в неделю.

Также, по словам специалистки, отличным противовоспалительным средством является имбирь — его можно добавлять в чай или горячие блюда. «Имбирь блокирует определенные воспалительные пути в организме, помогая облегчить боль при остеоартрите и ревматоидном артрите», — объяснила Патель.

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Еще одним полезным для здоровья суставов продуктом диетолог назвала оливковое масло. В нем, помимо полезных жиров, содержатся антиоксиданты, включая олеокантал — соединение, обладающее схожим с обезболивающими препаратами эффектом. Врач рекомендовала не только употреблять оливковое масло в пищу, но и растирать им больные суставы.

Наконец, Патель посоветовала включить в рацион свежие или замороженные ягоды, особенно чернику. По ее словам, ягоды богаты веществами под названием антоцианы, которые снижают воспаление в суставах и защищают их от дальнейшего повреждения.

Ранее терапевт Алена Хрипкова назвала находящихся в группе риска развития артрита людей. Она предупредила, что чаще всего развитие этого заболевания провоцируют наследственность, курение, возраст и травмы суставов.

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