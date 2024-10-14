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11:51, 14 октября 2024Забота о себе

Врач назвала находящихся в зоне риска артрита людей

Терапевт Хрипкова предупредила, что у людей с ожирением может развиться артрит

Фото: Shutterstock / Fotodom

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Хрипкова рассказала, кто находится в группе риска развития артрита. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Терапевт предупредила, чаще всего развитие артрита провоцируют наследственность, курение, возраст (чем больше человеку лет, тем выше шанс его развития) и травмы суставов. Также артрит может развиться у людей с ожирением, так как избыточный вес создает нагрузку на суставы, добавила доктор.

«Наиболее частыми симптомами при артрите являются отек, боль, скованность, а также покраснение кожи в области сустава. При первых проявлениях артрита следует обратиться к врачу, чтобы поймать заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение. Непролеченный артрит может приводить к деформации, полному обездвиживанию и даже разрушению сустава», — отметила специалистка.

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Она обратила внимание на то, что не существует универсального препарата для лечения артрита. В зависимости от причины пациенту могут назначить, например, нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды, либо специфические лекарства для лечения аутоиммунных заболеваний. Поэтому доктор призвала заниматься профилактикой: вести здоровый и активный образ жизни и избегать травм.

Ранее ревматолог Наталья Степанова назвала способ распознать неизлечимую болезнь, чаще встречающуюся у женщин. Она назвала покраснение лица в форме бабочки признаком красной системной волчанки.

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      Вера Владзиевская
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