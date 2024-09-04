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12:30, 4 сентября 2024Забота о себе

Врач назвала способы распознать поражающую женщин неизлечимую болезнь

Ревматолог Степанова назвала покраснение лица в форме бабочки симптомом волчанки

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Системная красная волчанка (СКВ), которая в 90 процентах случаев поражает молодых женщин, трудно диагностируется, так как затрагивает многие органы, рассказала ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталья Степанова. В комментарии «Ленте.ру» врач назвала способы распознать это неизлечимое заболевание на ранних стадиях.

По словам доктора, науке до сих пор неизвестны точные причины и условия развития воспаления при красной волчанке. Однако волчанка связана с нарушениями аутоиммунных процессов, из-за чего клетки организма начинают вырабатывать антитела к собственным тканям.

У заболевания есть множество симптомов, но некоторые из них встречаются чаще других. Например, примерно у половины пациентов повышается температура, развивается боль в суставах и мышцах (но мышцы при этом не слабеют). Главным же отличительным симптомом болезни является высыпания и покраснения на лице — щеках и переносице в форме бабочки.

Также при системной красной волчанке могут выпадать волосы, из-за стресса или холода синеть кисти рук и стопы, ногти становятся ломкими, на красной кайме губ появляются язвочки, страдает слизистая рта

Наталья Степановаревматолог

Кроме того, примерно у 40 процентов пациентов с волчанкой начинается поражение почек, так называемый волчаночный нефрит, который может долгое время развиваться незаметно для пациента.

По отдельности симптомы красной волчанки могут быть характерны для целого спектра различных заболеваний — от ОРВИ или гриппа до других аутоиммунных ревматологических заболеваний. Поэтому при диагностике, а далее при лечении важен комплексный подход с привлечением врачей разных специализаций, считает доктор.

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      Вера Владзиевская
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