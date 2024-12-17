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20:54, 17 декабря 2024Наука и техника

Обнаружен древнейший предок млекопитающих

Nature Communications: обнаружен древнейший предок млекопитающих
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Henry Sutherland Sharpe

Международная группа ученых обнаружила ископаемые останки древнего хищника, горгонопсида, возраст которых оценивается в 270-280 миллионов лет. Это старейший представитель предков млекопитающих, что подтверждено в опубликованной работе в журнале Nature Communications.

Горгонопсиды представляют собой вымершую линию синапсидов, которая в конечном итоге привела к появлению млекопитающих. Они были теплокровными плотоядными животными, у которых впервые появились характерные саблевидные зубы. Эти существа играли роль суперхищников в экосистемах пермского периода и отличались анатомическими особенностями, сочетающими черты как рептилий, так и млекопитающих.

Раскопки были проведены в три отдельные кампании, в ходе которых исследователи собрали большой объем материалов: от черепа, позвонков и ребер до бедренной кости, находящейся в прекрасном состоянии. Эти образцы позволили тщательно изучить строение животного и его локомоцию. Ученые применяли современные методы анализа и реконструкции, что позволило получить полную картину физиологии древнего хищника.

Среди ключевых находок выделяется почти целая задняя конечность, благодаря которой исследователи смогли понять особенности передвижения горгонопсида. В отличие от типичных рептилий, их ноги были расположены вертикально, что обеспечивало более эффективную ходьбу и бег. Это ставит горгонопсидов на промежуточную эволюционную стадию между рептилиями и млекопитающими.

Находка также подтвердила плотоядный рацион животного. Саблевидные зубы, свойственные всем горгонопсидам, были важным инструментом для охоты на местную фауну. В пойменных экосистемах пермского периода, где обитало найденное животное, жили травоядные рептилии, такие как капториниды, которые могли составлять часть его рациона.

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