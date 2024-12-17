В России предупредили об ответе за смерть генерал-лейтенанта Кириллова

Джабаров: виновные в смерти Кириллова должны понести самое тяжелое наказание

Виновные в смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести самое тяжелое наказание, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Если за этим будут стоять конкретные лица, то Россия может подать в розыск на этих лиц. Может состояться даже заочный судебный процесс над виновными. Рано или поздно все тайное становится явным, и мы узнаем, кто планировал убийство российского генерала в столице нашей Родины. За это виновные должны понести самое тяжелое наказание», — предупредил об ответе Джабаров.

Рано утром во вторник, 17 декабря, у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС) Игорь Кириллов.

Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. По факту произошедшего Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

