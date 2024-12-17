Папа Римский рассказал о двух попытках покушения на него

CNN: Папа Римский Франциск дважды был под угрозой покушения в 2021 году

Папа Римский Франциск дважды был под угрозой покушения в 2021 году во время своего первого визита в Ирак, против которого выступали многие в его окружении. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на мемуары Понтифика «Надежда», которые выйдут в начале следующего года.

«Когда на следующий день я спросил жандармерию [Ватикана], что известно о двух террористах, командир лаконично ответил: "Их там больше нет". (...) Иракская полиция перехватила их и взорвала. Это тоже было для меня очень поразительно», — приводит телеканал выдержки из воспоминаний Папы Римского.

Визита Франциска в Ирак считался очень рискованным из-за повышенного риска террористической угрозы. Однако он все равно направился в страну, указав, что это страна с богатой библейской историей и с одной из старейших христианских общин в мире.

Ранее Папа Римский Франциск назвал российский и украинский народы братскими в ходе проповеди. В своем обращении глава Римско-католической церкви также пожелал мира на Святой Земле — в Палестине, Израиле, а также в Ливане, Сирии и на всем Ближнем Востоке.