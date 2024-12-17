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16:10, 17 декабря 2024Путешествия

Пассажирский самолет дважды вернулся в аэропорт из-за тревожных признаков на борту

Daily Mail: пассажирский самолет Qantas дважды вернулся в аэропорт вылета
Мария Борисова
Мария Борисова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: David Gray / Reuters

Самолет авиакомпании Qantas был вынужден дважды вернуться в аэропорт вылета из-за тревожных признаков на борту. Об этом пишет издание Daily Mail.

Пассажирский Boeing 737-800 следовал рейсом из новозеландского Крайстчерча в Мельбурн, Австралия, утром 16 декабря. Над Тасмановым морем пилотам пришлось развернуться из-за проблем с радиосвязью.

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Лайнер благополучно приземлился в Крайстчерче через два часа после отправления. Инженеры осмотрели борт, но не нашли дефектов. Тогда самолет вылетел, но вскоре снова вернулся в аэропорт из-за необычного запаха в салоне.

Воздушное судно отправили на повторную проверку. Отмечается, что пассажиров пересадили на другие рейсы.

Тем временем в Европе самолет авиакомпании KLM совершил вынужденную посадку из-за «невыносимого запаха» свиней. Его источали около 100 животных, которые находились в грузовом отсеке судна.

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