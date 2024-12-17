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16:22, 17 декабря 2024Культура

Песню Адель признали плагиатом

Суд в Бразилии признал песню Адель Million Years Ago плагиатом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images for Adele

Суд в Бразилии признал песню британской певицы Адель Million Years Ago плагиатом. Об этом пишет The Guardian.

По данным источника, иск поступил от бразильского композитора Тониньо Гераеса, по мнению которого упомянутая композиция исполнительницы повторяет мелодию самбы певца Мартиньо да Вила Mulheres, музыку к которой он написал.

Суд постановил изъять песню из продажи по всему миру, в том числе с музыкальных стриминговых сервисов, уточняет газета. Гераес также потребовал компенсацию в размере 160 тысяч долларов. Отмечается, что «за каждый акт несоблюдения» дочерним компаниям Sony и Universal грозит штраф до восьми тысяч долларов.

Ранее Адель увидела на своем концерте исполнительницу Селин Дион, которая с 2022 года борется с редким неизлечимым заболеванием, и расплакалась.

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