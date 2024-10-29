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15:35, 29 октября 2024Культура

Адель встретила на своем концерте Селин Дион и расплакалась

Певицы Адель и Селин Дион встретились на концерте и расплакались

Фото: @adele

Британская певица Адель увидела на своем концерте исполнительницу Селин Дион, которая с 2022 года борется с редким неизлечимым заболеванием, и расплакалась. Об этом пишет CNN.

Случай произошел в Лас-Вегасе вечером 26 октября. На опубликованном ролике Адель подходит к Дион, обнимает коллегу и начинает плакать. Артистки обменялись несколькими репликами, затем Дион поцеловала руку Адель и воспользовалась платком, чтобы вытереть слезы.

Позже в соцсетях Адель поделилась, что присутствие Дион стало для нее сюрпризом.

Ранее Дион выступила с речью о том, как справляться и вести себя в случае выявления страшного диагноза.

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