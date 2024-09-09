Адель предпочла сцене ферму

Певица Адель заявила, что хочет обзавестись фермой

Британская певица Адель, которая недавно объявила о длительном перерыве в музыкальной карьере, рассказала о желании обзавестись фермой. Ее слова приводит Super.ru в Telegram-канале.

Артистка поделилась, что хочет проводить больше времени со своими домашними животными, а также планирует взять на передержку ящерицу. «Еще я хочу завести несколько кур и вообще обзавестись небольшой фермой. Просто я думаю, что люди — отстой. Они действуют мне на нервы. Мы все такие раздражающие. Иногда меня саму очень раздражает, что я не панда», — пошутила исполнительница.

Ранее российская певица Люся Чеботина призналась, что ее разочаровало живое выступление Адель.

С ноября 2022 года британская звезда давала концерты каждую неделю в рамках программы Weekends With Adele. После завершения серии шоу осенью 2024 года Адель планирует вернуться в Великобританию и заняться «другими творческими вещами».