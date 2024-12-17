МО РФ: пленный солдат ВСУ заявил о приказе расстреливать жителей Курской области

Взятый в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Вербицкий заявил о приказе расстреливать мирных жителей Курской области. Слова военнопленного приводятся в Telegram-канале Минобороны (МО) России.

Вербицкий пояснил, что в Курскую область вместе с ним прибыло около 50 человек. После сбора их отправили в российский регион на двух автобусах.

«Приказ командира был: мирное население, если оно попадется, особо не церемониться, при необходимости — расстреливать», — рассказал пленник.

Ранее жительница курского села Коренево рассказала, что начале августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли машины с гражданскими, пытающимися эвакуироваться по мосту. По словам россиянки, рабочий поселок и село с одинаковым названием — Коренево — разделяет мост, который в народе прозвали «Долина ветров».