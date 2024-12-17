Популярный российский комик раскрыл отношение отца и матери к его шуткам о них

Комик Артем Винокур рассказал, что мать не обижается на его шутки о ней

Популярный российский стендап-комик Артем Винокур раскрыл отношение отца и матери к его шуткам о них. Подробностями он поделился в подкасте «Авторитет Мысли», запись доступна на YouTube.

Винокур рассказал, что его родители участвовали в съемках его сольного концерта, в котором были шутки о семье. По словам комика, его отец назвал истории, прозвучавшие со сцены, враньем. В то же время мать Винокура не обиделась на шутки о ней.

«Она не обижается. Мама очень любит юмор, она буквально сразу поняла, что вещи, которые я рассказываю, это не про нее, это какие-то собирательные вещи, это к ней, по сути, не относится. Она кайфует, смеется», — пояснил он. При этом юморист добавил, что в монологах произносил некоторые фразы матери, которые она в действительности говорила.

Ранее стендап-комик Иван Абрамов раскрыл отношение жены Эльвиры Абрамовой (девичья фамилия — Гисматуллина) к его шуткам о ней. Он назвал себя любимым комиком супруги и рассказал, что ее смешит его юмор.