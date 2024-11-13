Популярный российский комик раскрыл отношение жены к его шуткам о ней

Юморист Иван Абрамов назвал себя любимым комиком жены

Популярный российский стендап-комик Иван Абрамов раскрыл отношение жены Эльвиры Абрамовой (девичья фамилия — Гисматуллина) к его шуткам о ней. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал себя любимым комиком супруги и рассказал, что ее смешит его юмор.

«Я часто рассказываю жене шутки, они ее всегда смешат. Я — ее самый любимый комик», — поделился юморист. Комик добавил, что его супруга знает все шутки, которые звучат в его монологах.

Ранее Абрамов опроверг распространенный стереотип о том, что КВН стал хуже. Юморист заявил, что в телеигре стало больше острых шуток на актуальные темы. По его словам, в других телепроектах порой не звучат такие же острые шутки, как в КВН.

До этого Абрамов рассказал, что сильнее всего раздражало его в КВН. В частности, юморист заявил, что в телеигре ему не нравился сложный процесс одобрения шуток.