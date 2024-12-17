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13:13, 17 декабря 2024Путешествия

Появились подробности о задержанных в пыточной тюрьме в Африке россиянах

АТОР: задержанные в Тунисе россияне путешествовали самостоятельно
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Khaled Nasraoui / DPA / Globallookpress.com

Задержанные в Тунисе 11 россиян не были организованными туристами, они путешествовали самостоятельно. Подробности о соотечественниках появились у Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет РБК.

В организации отметили, что направили запрос в российское посольство в африканской стране. «Родственников ищем», — добавили в АТОР.

Ранее сообщалось, что задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме Mornaguia, известной пытками заключенных. Об этом сообщила невеста одного из туристов. По ее словам, путешественники отправились в селение Хайдра на границе с Алжиром в ноябре и перестали выходить на связь. Позднее адвокат сообщил, что они находятся в тюрьме.

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