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16:57, 17 декабря 2024Экономика

Предсказано будущее цен на аренду жилья в России

Риелтор Барсуков: аренда жилья в 2025 году вряд ли сильно подорожает
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

За 2024 год съемное жилье в России уже подорожало примерно на 30 процентов, поэтому в 2025-м цены вряд ли сильно вырастут. Такое будущее стоимости аренды предсказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН.

Факторами повышения арендных ставок стала дорогая ипотека, которая сделала покупку жилья недоступной для многих россиян. На этом фоне сильно вырос интерес к съемным квартирам. Однако предпосылок для дальнейшего удорожания арендной недвижимости Барсуков не видит, так как цены ограничены платежеспособностью населения и балансом спроса и предложения.

«Откуда наберется еще столько спроса, чтобы реализовать стратегию роста, — не очень понятно. Нет ощущения, что будет какой-то дикий рост стоимости аренды в 50 процентов», — заявил риелтор. По словам Барсукова, даже рост цен на 20 процентов маловероятен, так как людям надо подстроиться под новые условия.

Кроме того, по прогнозам эксперта, предложение в ближайшее время будет превышать спрос — в том числе за счет купленных под сдачу квартир. В отдельных сегментах экспозиция будет избыточной, поэтому о подорожании не может идти речи, заключил Барсуков.

Ранее россиян предупредили, что аренда квартир может подорожать в полтора раза в 2025 году. Собственники жилья будут поднимать цены постепенно, без резких скачков, уверен ипотечный брокер Дмитрий Ракута. При этом аренда прибавит в цене еще больше, если ключевая ставка и проценты по ипотеке продолжат расти.

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