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10:13, 17 декабря 2024Силовые структуры

Работающий на месте подрыва генерала Российской армии робот-сапер попал на видео

Робот-сапер исследует машину на месте подрыва генерала Кириллова в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Робот-сапер обследует местность у жилого дома на Рязанском проспекте, где был подорван генерал Российской армии Игорь Кириллов вместе с помощником. Видео публикует Baza.

На кадрах видно, что сапер проверяет припаркованную каршеринговую машину.

Силовики попросили жителей близлежащих домов отойти от окон.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.

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