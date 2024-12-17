Работающий на месте подрыва генерала Российской армии робот-сапер попал на видео

Робот-сапер исследует машину на месте подрыва генерала Кириллова в Москве

Робот-сапер обследует местность у жилого дома на Рязанском проспекте, где был подорван генерал Российской армии Игорь Кириллов вместе с помощником. Видео публикует Baza.

На кадрах видно, что сапер проверяет припаркованную каршеринговую машину.

Силовики попросили жителей близлежащих домов отойти от окон.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.