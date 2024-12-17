Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:47, 17 декабря 2024Силовые структуры

В СК назвали официальную причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве

СК: причиной взрыва, при котором погиб Кириллов, стало заложенное в самокат ВУ
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Причиной взрыва на Рязанском проспекте в Москве стало взрывное устройство (ВУ), которое заложили в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Петренко подтвердила, что в результате взрыва не выжили начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов и его помощник. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, отметила она.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени рядом с кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте. В результате не выжили Кириллов и его помощник: писали Telegram-каналы.

Ранее сообщалось, что ВУ, из-за которого и произошла трагедия, было примотано к ручке самоката. Следователи возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Использованный для подрыва генерала Российской армии самокат отправят на экспертизу
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России погиб в Москве при подрыве. Взрывное устройство было закреплено на электросамокате

      Житель Курской области обратился к забравшим из его дома телевизор мародерам и вернул его

      Захарова помянула взорванного в Москве генерала Кириллова

      Российские вузы решили разработать глоссарий о традиционных ценностях

      Летевшего из Москвы пассажира обнаружили бездыханным в самолете

      ФСБ уличила крымчанина в работе на украинскую разведку

      Следователи решили допросить охрану дома после подрыва генерала Российской армии

      47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото без штанов

      Киркорова укусила выдра

      Любовница заплатила обманутой жене за развод и подала на нее в суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше