В СК назвали официальную причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве

СК: причиной взрыва, при котором погиб Кириллов, стало заложенное в самокат ВУ

Причиной взрыва на Рязанском проспекте в Москве стало взрывное устройство (ВУ), которое заложили в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Петренко подтвердила, что в результате взрыва не выжили начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов и его помощник. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, отметила она.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени рядом с кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте. В результате не выжили Кириллов и его помощник: писали Telegram-каналы.

Ранее сообщалось, что ВУ, из-за которого и произошла трагедия, было примотано к ручке самоката. Следователи возбудили уголовное дело.