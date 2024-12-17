Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:50, 17 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыто местонахождение камеры для подрыва генерала Российской армии

Mash: камера, с помощью которой подорвали генерала Кириллова, была в каршеринге
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В СК назвали официальную причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Камера видеонаблюдения, с помощью которой подорвали генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его водителя, находилась в автомобиле каршеринга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, автомобиль каршеринга оставили у дома несколько дней назад. При этом злоумышленники навели на подъезд объектив камеры и завернули в тряпку для того, чтобы техника не бросалась в глаза. Камера транслировала в интернет картинку, и с ее помощью преступники следили за генералом и смогли дистанционно активировать взрывное устройство, которое было установлено на припаркованном у подъезда самокате. Отмечается, что самокат у входа оставил случайный мужчина. Сейчас его разыскивают силовики. Предварительно установлено, что он выполнял заказ и не знал, что именно и кому доставляет.

Ранее сообщалось, что работающий на месте подрыва генерала Кириллова в Москве робот-сапер обнаружил два свертка, завернутые в белую тряпку. Они были найдены в каршеринге на месте взрыва на Рязанском проспекте.

Взрыв произошел около 6 часов утра по мск. К подъезду жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте, подъехал служебный автомобиль. После того как на улицу вышел Кириллов, устройство было приведено в действие дистанционным путем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Депутат Госдумы раскрыл результаты проверки его машины на взрывчатку

      Предсказана реакция НАТО на требование Киева компенсировать отказ от приглашения в альянс

      Раскрыта личность единственного выжившего после подрыва генерала Российской армии

      В России ужесточили правила работы маркетплейсов

      В США рассказали о планах Трампа урегулировать конфликт за счет Украины

      Установлен арендатор заснявшего момент подрыва генерала Кириллова каршеринга

      Кадыров рассказал о встрече с помощником Путина в Москве

      Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

      Раскрыта польза чтения для мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше