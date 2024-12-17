Работающий на месте подрыва Российского генерала робот-сапер обнаружил два свертка

На месте подрыва генерала Кириллова робот нашел два завернутые в тряпку свертка

В СК назвали официальную причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Начало событий в новости В СК назвали официальную причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Работающий на месте подрыва генерала-лейтенанта Российской армии Игоря Кириллова в Москве робот-сапер обнаружил два свертка, завернутые в белую тряпку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, свертки были найдены в каршеринге на месте взрыва на Рязанском проспекте. Их из автомобиля достал робот-сапер.

Ранее сообщалось, что взрывчатое устройство было примотано к ручке стоящего у дверей электросамоката. Мощность взрыва составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв произошел около 6 утра по мск времени. К подъезду жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте, подъехал служебный автомобиль. Затем, после того, как на улицу вышел Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем. Жертвами подрыва стали начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель